В Серпухове открылась выставка деревянных игрушек

19 июня 2025, 10:34

Выставка «Деревянные и расписные. Ноев ковчег» открылась в музейно-выставочном центре Серпухова. В экспозицию вошли деревянные игрушки из личного собрания коллекционера Александра Михайлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Коллекция Александра Михайлова насчитывает более трех тысяч экспонатов, созданных в дореволюционной России и в Советском Союзе, а таже в других странах. Центральное место в коллекции занимают деревянные ковчеги. Это иллюстрирующие библейские сюжеты игрушки, которые могут включать в себя в себя до 200 фигурок», — говорится в сообщении.

