В Серпухове открылась выставка деревянных игрушек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Выставка «Деревянные и расписные. Ноев ковчег» открылась в музейно-выставочном центре Серпухова. В экспозицию вошли деревянные игрушки из личного собрания коллекционера Александра Михайлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



«Коллекция Александра Михайлова насчитывает более трех тысяч экспонатов, созданных в дореволюционной России и в Советском Союзе, а таже в других странах. Центральное место в коллекции занимают деревянные ковчеги. Это иллюстрирующие библейские сюжеты игрушки, которые могут включать в себя в себя до 200 фигурок», — говорится в сообщении.
Посетители выставки также увидят экспонаты, выполненные мастерами народных промыслов. Этого традиционные богородские, городецкие, гороховецкие, ермиловские и полхов-майданские игрушки, созданные с использованием различных техник.

Выставка будет работать до 27 июля. Возрастных ограничений доля посетителей нет.
Лев Каштанов

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