В округе Электросталь открылась отремонтированная амбулатория
В амбулатории, расположенной в микрорайоне Ногинск-5 посёлка Всеволодово городского округа Электросталь, завершился капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Медицинское учреждение вновь открылось для пациентов. Здесь можно пройти первичный этап диспансеризации и получить телемедицинскую консультацию.
«Постоянный приём в амбулатории ведут терапевт и педиатр. Кроме того, сюда по установленному графику приезжают узкопрофильные специалисты из поликлиники», — говорится в сообщении.В ходе капремонта в амбулатории обновили фасад и кровлю, заменили инженерные сети и сантехнику, провели отделку внутренних помещений, установили систему противопожарной безопасности и обустроили комфортные зоны ожидания приёма.