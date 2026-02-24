В округе Электросталь открылась отремонтированная амбулатория

24 февраля 2026, 17:34

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь

В амбулатории, расположенной в микрорайоне Ногинск-5 посёлка Всеволодово городского округа Электросталь, завершился капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Медицинское учреждение вновь открылось для пациентов. Здесь можно пройти первичный этап диспансеризации и получить телемедицинскую консультацию.





«Постоянный приём в амбулатории ведут терапевт и педиатр. Кроме того, сюда по установленному графику приезжают узкопрофильные специалисты из поликлиники», — говорится в сообщении.