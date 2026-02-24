Полуторагодовалого ребенка спасли из заблокированного автомобиля в Москве
Полуторагодовалого ребенка освободили из заблокированного автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Инцидент произошел на 3-м Донском проезде. Женщина случайно закрыла машину, внутри которой находился ее ребенок. После происшествия она самостоятельно вызвала экстренные службы. Прибывшие на место спасатели открыли автомобиль и достали малыша из салона. Ребенок не пострадал, его передали матери.
Ранее сообщалось, что в Костроме пятилетний мальчик скатился с детской горки и провалился в открытый канализационный люк. По факту инцидента возбудили уголовное дело о халатности. Сейчас идет проверка.
