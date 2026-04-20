В Истринской больнице начали использовать рентген-аппарат «С-дуга»
Современный высокотехнологичный передвижной рентгеновский аппарат «С-дуга» начали использовать в стационаре Истринской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации министерства здравоохранения Московской области.
Новое оборудование применяется на сосудистых, травматологических, нейрохирургических и ортопедических операциях.
«У аппарата «С-дуга» меньше излучение, что является большим плюсом как для пациентов, так и для медиков, которые работают с ним каждый день. И, конечно, более чёткая визуализация, расширенная программой. Это облегчает врачам работу и улучшает качество медпомощи», — сказал заместитель главврача Истринской больницы по хозяйственным вопросам Дмитрий Цилих.Перед подключением аппарата для персонала провели инструктаж по его использованию.