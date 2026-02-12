На донорской акции в Электростали собрали около 65 литров крови
Выездную донорскую акцию провёл подмосковный Центр крови в Молодёжном центре Электростали в четверг, 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сдать кровь пришли 163 жителя муниципалитета, однако после медицинского осмотра к донации допустили не всех.
Донорские акции проходят в Электростали регулярно. Следующая состоится 10 марта. Предварительная запись откроется за несколько дней до назначенной даты на сайте «Доноры Подмосковья». Сдать кровь может любой желающий от 18 лет при отсутствии противопоказаний.«В результате донорами стали 144 человека, они сдали около 65 литров крови. Собранный биоматериал отправили в больницы Московской области для помощи пациентам», — говорится в сообщении.