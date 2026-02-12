На донорской акции в Электростали собрали около 65 литров крови

12 февраля 2026, 17:36

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь

Выездную донорскую акцию провёл подмосковный Центр крови в Молодёжном центре Электростали в четверг, 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Сдать кровь пришли 163 жителя муниципалитета, однако после медицинского осмотра к донации допустили не всех.



