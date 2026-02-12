Врачи в Москве удалили 10-месячной девочке опухоль размером с куриное яйцо
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве прооперировали 10-месячную девочку с гемангиомой размером с куриное яйцо. Новообразование появилось у ребёнка после рождения, сообщает Telegram-канал «Московская медицина».
С рождения у девочки под грудью оставалось небольшое пятнышко, но со временем оно резко увеличилось. Опухоль затронула не только наружные, но и подкожные ткани — такая форма встречается у младенцев крайне редко.
Родители сразу обратились за помощью. Специалисты провели обследование и удалили доброкачественную сосудистую опухоль. Её длина превышала 5 см, ширина составляла почти 3 см. Ребёнок чувствует себя хорошо, швы уже сняли.
Ранее в Находке врачи удалили из мозга женщины опухоль размером в кулак. Кроме того, медики в в Приморье избавили 60-летнюю пациентку от 15-килограммой опухоли.
