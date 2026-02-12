На строительстве многопрофильной больницы в Балашихе начался монтаж фасадов
Многопрофильную больницу мощностью 1123 койки строят в балашихинском микрорайоне Ольгино. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время на главном корпусе начали устанавливать фасадные кассеты.
«В здании также завершили монтаж оконных блоков и продолжают внутренние отделочные работы», — говорится в сообщении.Строительство планируется завершить к концу 2027 года.
В состав больницы войдут областной сосудистый и консультационно-диагностический центры. Медучреждение оснастят самым современным диагностическим оборудованием, включая аппараты МРТ, КТ, УЗИ, рентгены, ангиограф, маммограф и пр. Пациентов будут лечить около трёх тысяч медиков различных специализаций.