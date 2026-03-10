На донорской акции в Электростали заготовили более 43 литров крови
Выездную донорскую акцию провёл в Электростали Московский областной центр крови. Участие в мероприятии приняли более 100 человек, они сдали свыше 43 литров крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Местом проведения акции стал электростальский Молодёжный центр.
«Всех желающих стать донорами обследовали врачи, к сдаче они допустили 103 человек», — говорится в сообщении.Собранную кровь направят в больницы Московской области для помощи пациентам, нуждающимся в переливании.
Выездные донорские акции проводятся в Электростали регулярно. Следующая состоится в Молодёжном центре 14 апреля. Записаться на участие можно через сайт donormo.ru. Максимальное число доноров составит 150 человек.