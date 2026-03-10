В Звенигороде появится корпус медицинской реабилитации на 60 коек

10 марта 2026, 14:47

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Корпус медицинской реабилитации на 60 коек построят в рамках реконструкции здания санатория Сеченовского университета в Звенигороде. Работы уже начались. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Под корпус перестроят здание, где раньше располагался гараж санаторного комплекса.





«Общая площадь здания с четырьмя наземными и одним подземным этажом составит около четырёх тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.