В Звенигороде появится корпус медицинской реабилитации на 60 коек
Корпус медицинской реабилитации на 60 коек построят в рамках реконструкции здания санатория Сеченовского университета в Звенигороде. Работы уже начались. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Под корпус перестроят здание, где раньше располагался гараж санаторного комплекса.
«Общая площадь здания с четырьмя наземными и одним подземным этажом составит около четырёх тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.В корпусе обустроят кабинеты врачей, помещения для диагностики, палаты для пациентов, массажные кабинеты, помещения для гидротерапии и физиотерапии, залы лечебной физкультуры и пр.
Реабилитацию в корпусе будут проходить люди после травм, инфарктов, инсультов и других тяжёлых заболеваний.