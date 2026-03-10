Достижения.рф

В Звенигороде появится корпус медицинской реабилитации на 60 коек

Корпус медицинской реабилитации на 60 коек построят в рамках реконструкции здания санатория Сеченовского университета в Звенигороде. Работы уже начались. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Под корпус перестроят здание, где раньше располагался гараж санаторного комплекса.

«Общая площадь здания с четырьмя наземными и одним подземным этажом составит около четырёх тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
В корпусе обустроят кабинеты врачей, помещения для диагностики, палаты для пациентов, массажные кабинеты, помещения для гидротерапии и физиотерапии, залы лечебной физкультуры и пр.

Реабилитацию в корпусе будут проходить люди после травм, инфарктов, инсультов и других тяжёлых заболеваний.
