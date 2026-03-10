Выплаты за аренду жилья в Подмосковье оформили около 17 тысяч медиков

10 марта 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 17 тысяч медицинских работников Московской области воспользовались областной программой по выплате компенсации за аренду жилья. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На компенсацию имеют право медики, работающие на полную ставку в государственных поликлиниках и больницах региона и не имеющие здесь своего жилья.





«Мы запустили программу компенсации аренды жилья в 2022 году. За это время ей воспользовались уже почти 17 тыс. человек, из них почти 5,8 тыс. — врачи и свыше 11 тыс. — средний медицинский персонал», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.