Выплаты за аренду жилья в Подмосковье оформили около 17 тысяч медиков
Почти 17 тысяч медицинских работников Московской области воспользовались областной программой по выплате компенсации за аренду жилья. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
На компенсацию имеют право медики, работающие на полную ставку в государственных поликлиниках и больницах региона и не имеющие здесь своего жилья.
«Мы запустили программу компенсации аренды жилья в 2022 году. За это время ей воспользовались уже почти 17 тыс. человек, из них почти 5,8 тыс. — врачи и свыше 11 тыс. — средний медицинский персонал», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Сумма компенсации на одного человека составляет до 30 тысяч рублей в месяц, а на супружескую пару медиков — до 45 тысяч рублей.