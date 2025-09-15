На донорской акции в Королёве заготовили более 20 литров крови

15 сентября 2025, 14:56

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Свыше 20 литров крови сдали в Королёве участники акции «Спасибо, донор!». Мероприятие состоялось в Центральном доме культуры им. М.И. Калинина. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Участниками донорской акции стали 45 человек — студенты колледжей и вузов, муниципальные служащие, сотрудники градообразующих предприятий, учителя и врачи.





«На акции удалось заготовить более 20 литров донорской крови, необходимой для спасения пациентов подмосковных больниц. Многие из участников акции дополнительно прошли процедуру HLA-типирования для последующего включения в реестр доноров костного мозга», — говорится в сообщении.