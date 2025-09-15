Нейрохирурги Детского центра исправили младенцу форму черепа

15 сентября 2025, 12:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля выровняли семимесячному младенцу неправильно формировавшийся череп. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В нейрохирургическое отделение клиники поступил мальчик с редким врождённым заболеванием – скафоцефалией. При такой патологии череп неправильно формируется во время роста организма из-за преждевременного сращения одного из костных швов. В результате голова принимает вытянутую форму. При отсутствии лечения это может привести к задержке развития, нарушению структур мозга и деформации скелета.

«Мы провели маленькому пациенту операцию по пластике черепа, в ходе которой надсекли и правильно развели костные швы. Операция прошла с минимальной кровопотерей – до 20 миллилитров. Это очень мало для такого типа хирургического вмешательства», – сказал заведующий нейрохирургическим отделением ДКЦ Аслан Текоев.