Нейрохирурги Детского центра исправили младенцу форму черепа
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля выровняли семимесячному младенцу неправильно формировавшийся череп. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В нейрохирургическое отделение клиники поступил мальчик с редким врождённым заболеванием – скафоцефалией. При такой патологии череп неправильно формируется во время роста организма из-за преждевременного сращения одного из костных швов. В результате голова принимает вытянутую форму. При отсутствии лечения это может привести к задержке развития, нарушению структур мозга и деформации скелета.
«Мы провели маленькому пациенту операцию по пластике черепа, в ходе которой надсекли и правильно развели костные швы. Операция прошла с минимальной кровопотерей – до 20 миллилитров. Это очень мало для такого типа хирургического вмешательства», – сказал заведующий нейрохирургическим отделением ДКЦ Аслан Текоев.Сейчас малыша уже выписали домой. Теперь его череп, мозг и лицевой скелет будут развиваться правильно.