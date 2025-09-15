У жительницы Подмосковья на диспансеризации нашли рак кишечника на ранней стадии
Прохождение диспансеризации спасло жизнь пациентки из Подмосковья. Ей диагностировали рак кишечника на ранней стадии, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
61-летняя женщина пришла на диспансеризацию в Воскресенскую больницу. Жалоб у пациентки не было, она просто хотела проверить здоровье.
«Женщине провели полное обследование – сделали ЭКГ, флюорографию, маммографию, взяли анализы. В общем анализе крови и анализе кала на скрытую кровь выявили отклонения, что говорило о кровотечении из нижних отделов ЖКТ. Пациентку пригласили на второй этап диспансеризации и сделали колоноскопию, а после получения результатов направили к врачу-онкологу», – рассказал главврач больницы Максим Кузнецов.В результате была диагностирована злокачественная опухоль сигмовидной кишки. Женщине сразу же удалили новообразование, а после операции назначили курс химиотерапии.
Сейчас женщина завершила курс, находится под наблюдением врачей и регулярно проходит контрольные обследования.
Как напомнили в министерстве, профосмотры и диспансеризации позволяют диагностировать заболевания на ранней стадии. Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или оставить заявку на региональном портале госуслуг «Здоровье».