У жительницы Подмосковья на диспансеризации нашли рак кишечника на ранней стадии

15 сентября 2025, 13:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Прохождение диспансеризации спасло жизнь пациентки из Подмосковья. Ей диагностировали рак кишечника на ранней стадии, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





61-летняя женщина пришла на диспансеризацию в Воскресенскую больницу. Жалоб у пациентки не было, она просто хотела проверить здоровье.

«Женщине провели полное обследование – сделали ЭКГ, флюорографию, маммографию, взяли анализы. В общем анализе крови и анализе кала на скрытую кровь выявили отклонения, что говорило о кровотечении из нижних отделов ЖКТ. Пациентку пригласили на второй этап диспансеризации и сделали колоноскопию, а после получения результатов направили к врачу-онкологу», – рассказал главврач больницы Максим Кузнецов.