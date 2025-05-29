На донорской акции в Мострансавто собрали около 18 литров крови
Донорскую акцию «Маршруты к сердцу» провели в центральной офисе подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» в четверг, 29 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В акции приняли участие рядовые сотрудники и руководители компании — всего 39 человек. Они сдали в общей сложности около 18 литров донорской крови для нужд подмосковных больниц», — говорится в сообщении.Донорский пункт в офисе Мострансавто организовали специалисты Московского областного центра крови. Сдача крови занимала 25-30 минут. Каждому донору предоставили два оплаченных выходных дня и компенсацию на питание.
В подмосковном Минтрансе отметили, что в компании регулярно проходят донорские акции. Следующая запланирована на осень текущего года.