На дорогах Истры выявили пять несовершеннолетних питбайкеров

25 мая 2026, 17:25

На дороги муниципального округа Истра с открытием мотосезона всё чаще стали выезжать подростки на питбайках, квадроциклах и электровелосипедах. Уже произошло несколько ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.





В рамках социального раунда «Безопасная мобильность» в окрестностях села Павловская Слобода прошёл масштабный профилактический рейд.

«В рейде участвовали три экипажа ДПС и четыре мотопатруля под руководством начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Истринский» Андрея Новикова. К мероприятию присоединились коллеги из 11-го батальона первого полка ДПС «Северный», представители «Народной дружины» и инспекторы по делам несовершеннолетних. Родители, помните, что безопасность вашего ребенка в ваших руках. Не допускайте трагедии ради мимолётной детской радости», – сказали в ГАИ региона.