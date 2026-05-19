Сотрудники подмосковной ГАИ побеседовали с юными водителями питбайков в Щёлкове

Фото: пресс-служба ГАИ МО

Мотобатальон подмосковной Госавтоинспекции регулярно выезжает в сельскую местность, где остро стоит проблема несовершеннолетних мотогонщиков на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Московской области.





Такая встреча состоялась в городском округе Щёлково. Инспекторы провели беседу с юными водителями двухколёсного транспорта и, что самое важное, с их родителями.



«Главная проблема сегодня – несовершенство законодательства в части питбайков. Это создаёт у многих родителей ложное ощущение, что такая техника – просто дорогая игрушка, не требующая контроля. Но дорога ошибок не прощает. Питбайк – это спортивный инвентарь, такой же, как гантели или боксёрская груша. Его место – на специализированных закрытых площадках и треках», – рассказали автоинспекторы.