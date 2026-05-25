Подросткам на питбайках в Жуковском разъяснили правила безопасности

оригинал Фото: пресс-служба ГАИ МО

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Жуковский провели рейд, чтобы напомнить правила безопасности водителям мотоциклов, скутеров и питбайков. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Московской области.





С наступлением тепла колёсных средств на дорогах города стало заметно больше.

«К сожалению, не все водители помнят, что скорость и драйв должны идти рука об руку с ответственностью. Обращали внимание на то, что шлем – это не аксессуар, а единственная защита, которая может спасти жизнь. А для того, чтобы управлять мотоциклом, скутером или питбайком, необходимы водительские удостоверения соответствующей категории и регистрация техники», – отметили в пресс-службе.