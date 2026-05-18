В Домодедове подросткам без прав разъяснили риски управления питбайками
С наступлением тепла улицы города Домодедово заполнили питбайкеры. Среди них много подростков, управляющих мототехникой без водительских прав и экипировки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Домодедовские инспекторы ГИБДД провели рейд по повышению безопасности на дорогах. Они рассказали юным водителям о последствиях такой езды.
«За передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права, предусмотрена ответственность по статье Кодекса об административных правонарушениях. Сумма штрафа составляет 30 000 рублей. Важно помнить, что этот штраф придется платить родителям», – отметил инспектор.Однако финансовая ответственность – не единственная опасность.
«Нарушения правил – это угроза жизни водителя питбайка и других участников дорожного движения», – добавили в ГИБДД.Подмосковные автоинспекторы призвали подростков и их родителей ответственно подходить к управлению мототехникой. Несовершеннолетним разрешено пользоваться ею только на специально оборудованных трассах во время организованных тренировок и соревнований.