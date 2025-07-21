Подмосковные коммунальщики устраняют 120 подтоплений дворов

21 июля 2025, 16:09

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье по состоянию на 14 часов зафиксировали более 120 случаев подтопления дворов из-за обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Коммунальщики региона активно устраняют последствия сильного ливня, который обрушился на Подмосковье 21 июля.



«Сейчас работы ведутся по более чем 50 адресам. Наибольшее количество инцидентов приходится на такие округа, как Красногорск (11); Одинцовский (8); Пушкинский и Королёв (по 6). Последствия непогоды устраняют специализированные бригады – муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и водоканалы региона», – рассказали в ведомстве.