Пешеходный переход на станции МЦД-2 Павшино открыли после затопления
Воду из пешеходного перехода на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 удалось откачать после затопления. Переход открыли, сообщили в пресс-службе МЖД.
«Пешеходный тоннель открыт для пассажиров. На станции также возобновили посадку и высадку пассажиров пригородных поездов и второй линии Московских центральных диаметров», – отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что утром пешеходный переход на станции Павшино затопило из-за ливня. Тоннель был закрыт для прохода, а посадка и высадка пассажиров на станции не производилась.
21 июля в Московской области прошли сильные дожди. Ветер в порывах достигал 15 м/с. По данным синоптиков, непогода в столице и Подмосковье продлится до конца дня.
Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в регионе за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков. По его оценке, оперативность и слаженная работа аварийных и коммунальных служб позволяют минимизировать последствия непогоды.