В Климовске устранили подтопление на Молодёжной улице

21 июля 2025, 14:43

оригинал Фото: Мария Анрюхина

Подтопление, образовавшееся рядом с домом №7к6 на улице Молодёжная в подольском микрорайоне Климовск, устранили коммунальные службы. Об этом сообщает корреспондент Мария Анрюхина.





В работах были задействованы две единицы спецтехники.





«Коммунальщики откачивали воду помпой, убирали совковой лопатой, а оставшийся песок смели трактором», — говорится в сообщении.