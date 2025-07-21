В Климовске устранили подтопление на Молодёжной улице
Подтопление, образовавшееся рядом с домом №7к6 на улице Молодёжная в подольском микрорайоне Климовск, устранили коммунальные службы. Об этом сообщает корреспондент Мария Анрюхина.
В работах были задействованы две единицы спецтехники.
«Коммунальщики откачивали воду помпой, убирали совковой лопатой, а оставшийся песок смели трактором», — говорится в сообщении.Аномальные ливни, обрушившиеся на столичный регион в ночь на 21 июля, принесли более половины месячной нормы осадков, а в некоторых округах Московской области объём осадков превысил 80% от месячной нормы.
Губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что на борьбу с подтоплениями вышли сотрудники всех коммунальных служб области, а также МЧС и Мосавтодора.