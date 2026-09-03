В Дмитрове снесли аварийный дом на 14 квартир

03 сентября 2026, 11:52

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный дом с 14 квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Правонабережной улице в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили в 1961 году, его общая площадь составляла около 270 квадратных метров.





«Обследование показало высокую степень морального и физического износа конструкций. Здание признали аварийным и после расселения жильцов внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.