В Подмосковье упростили оформление документов для подключения к инженерным сетям
Онлайн-услуга по выдаче технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям, размещённая на госпортале Московской области, стала удобнее для пользователей благодаря подключению «умного сервиса». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
О том, в чём суть инновации, рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
«В онлайн-форму подачи заявления внедрили сервис загрузки ситуационного плана земельного участка. Заявитель может получить его в электронном виде, указав кадастровый номер земли», — сказала Куртяник.Услуга размещается в разделе «Бизнесу», подразделе «Земля», вкладке «Инфраструктура и подключение». Для подачи заявки нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), выбрать цель обращения и категорию заявителя, заполнить электронную форму и прикрепить нужные документы.