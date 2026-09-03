В Подмосковье упростили оформление документов для подключения к инженерным сетям

03 сентября 2026, 11:24

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Онлайн-услуга по выдаче технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям, размещённая на госпортале Московской области, стала удобнее для пользователей благодаря подключению «умного сервиса». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.





О том, в чём суть инновации, рассказала глава министерства Надежда Куртяник.





«В онлайн-форму подачи заявления внедрили сервис загрузки ситуационного плана земельного участка. Заявитель может получить его в электронном виде, указав кадастровый номер земли», — сказала Куртяник.