В Сергиевом Посаде решили заменить металлические ограждения на живую изгородь
Посадить живую изгородь из кустарника вместо металлических ограждений проезжей части планируют в центре Сергиева Посада. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соответствующее предложение рассмотрели и поддержали на заседании муниципальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое состоялось во вторник, 14 апреля.
«Живая изгородь появится на трёх локациях на проспекте Красной Армии: на участке от дома №262 до поворота к автоколонне, от дома №263 до поворота на улицу Шевченко, а также от дома №103 до дома №107», — говорится в сообщении.Посадить кустарник планируется до начала лета.
