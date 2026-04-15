В Сергиевом Посаде решили заменить металлические ограждения на живую изгородь

15 апреля 2026, 11:05

Посадить живую изгородь из кустарника вместо металлических ограждений проезжей части планируют в центре Сергиева Посада. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Соответствующее предложение рассмотрели и поддержали на заседании муниципальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое состоялось во вторник, 14 апреля.





«Живая изгородь появится на трёх локациях на проспекте Красной Армии: на участке от дома №262 до поворота к автоколонне, от дома №263 до поворота на улицу Шевченко, а также от дома №103 до дома №107», — говорится в сообщении.