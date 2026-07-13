В Подмосковье увеличили бюджетные расходы на социальную сферу

13 июля 2026, 10:01

оригинал Андрей Голубев (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Объём трат на социальную сферу в бюджете Московской области продолжает расти. Об этом рассказал член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Андрей Голубев, сообщает пресс-служба партии.





Голубев отметил, что самыми многочисленными льготными категориями в Подмосковье являются семьи с детьми, люди с инвалидностью и пенсионеры.





«Бюджет на социальные цели растёт, количество получателей растёт — значит, система работает. В частности, в текущем году на поддержку семей с детьми в бюджете заложено свыше 52 млрд рублей: почти на три миллиарда больше, чем в прошлом году. Более 6,57 млрд рублей из них направлено на поддержку многодетных семей, число которых за последние три года увеличилось в три раза», — сказал депутат.