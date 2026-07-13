В Мытищах приступили к строительству паркинга на 573 машины
Многоуровневый паркинг на 573 машино-места начали строить в составе жилого комплекса «Императорские Мытищи». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Проект реализует ГК «Гранель». Строительство паркинга входит во вторую очередь создания ЖК.
«В ходе первой очереди в рамках формирования социальной инфраструктуры в комплексе возвели школу на 1 100 мест, детский сад на 320 воспитанников, медицинский центр, а также магазины и центры услуг», — говорится в сообщении.В настоящее время, помимо строительства паркинга, в «Императорских Мытищах» возводят жилой корпус общей площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на 979 квартир. На первом этаже разместят супермаркет, отделение банка и офисы.