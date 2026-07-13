Загруженность дорог в Подмосковье утром 13 июля составила два балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 13 июля, оценивается на два балла из десяти возможных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Можайское, Минское, Киевское, Варшавское, Каширское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали немногим более миллиона машин. Это на 4,7% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей предупреждают о высокой вероятности дождей в столичном регионе и призывают быть внимательными за рулём, избегать резкого маневрирования, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.