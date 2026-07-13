Загруженность дорог в Подмосковье утром 13 июля составила два балла

13 июля 2026, 10:13

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 13 июля, оценивается на два балла из десяти возможных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Можайское, Минское, Киевское, Варшавское, Каширское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.