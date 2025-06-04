На дорогах Подмосковья обустроили 20 искусственных неровностей
Обустройство 20 искусственных неровностей завершили на региональных дорогах в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по установке искусственных неровностей провели на одиннадцати участках региональных дорог в следующих муниципальных и городских округах региона: Лотошине, Серпухове, Волоколамске, Чехове и Талдомском», — цитируются в сообщении слова главы областного Минтранса Марата Сибатулина.Всего в Московской области до конца года планируется оборудовать около 100 искусственных неровностей. Эти дорожные элементы устанавливают для принудительного снижения скорости автомобилей у пешеходных переходов, а также в местах повышенной аварийной опасности, где водители часто едут быстрее, чем это разрешено.
Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».