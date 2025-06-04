Загруженность дорог Подмосковья утром 4 июня составила пять баллов

04 июня 2025, 10:21

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 4 июня. Основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.