Загруженность дорог Подмосковья утром 4 июня составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 4 июня. Основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало более миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.