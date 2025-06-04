В Подольске проверили ход строительства и ремонта двух школ и детсада
На территории городского округа Подольск ведётся строительство корпуса школы№29 на 200 мест, капитальный ремонт детского сада при школе №24 и ремонт здания гимназии имени Подольских курсантов. Ход работ проверили представители Мособлдумы и окружного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Корпус школы №29 имени Петра Забродина готов уже на 70%. Сейчас там монтируют кровлю и фасад, занимаются устройством внутренних и внешних инженерных сетей. В здании будут учебные кабинеты с лабораториями, а также библиотека и спортзал», — говорится в сообщении.В здании гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск ведётся обновление фасада, кровли и входных групп. В план работ входит также модернизация инженерных систем и ремонт внутренних помещений.
В дошкольном отделении при школе № 24 утепляют крышу и фасад, штукатурят стены и обустраивают новые системы электроснабжения и вентиляции. В подвале уже поменяли трубы теплоснабжения.
Работы на всех трёх объектах завершат к началу учебного года.