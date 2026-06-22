На дорогах Подмосковья починили 12 светофоров

22 июня 2026, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт 12 светофоров, расположенных на региональных дорогах в 11 округах Московской области, провели специалисты Мосавтодора на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Семь светофоров починили в городах и пять — в малых населённых пунктах.





«В городской черте работы провели на улицах Станционная и Коммунальная в Королёве, на проспекте Кирова в Коломне, на 29-м километре Каширского шоссе в Видном, на улице Ленина в Красногорске, на улице Пушкина в Луховицах и на Октябрьском проспекте в Люберцах», — говорится в сообщении.