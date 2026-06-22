На дорогах Подмосковья починили 12 светофоров
Ремонт 12 светофоров, расположенных на региональных дорогах в 11 округах Московской области, провели специалисты Мосавтодора на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Семь светофоров починили в городах и пять — в малых населённых пунктах.
«В городской черте работы провели на улицах Станционная и Коммунальная в Королёве, на проспекте Кирова в Коломне, на 29-м километре Каширского шоссе в Видном, на улице Ленина в Красногорске, на улице Пушкина в Луховицах и на Октябрьском проспекте в Люберцах», — говорится в сообщении.Кроме того, светофоры исправили на 60-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово, на Центральной улице в деревне Степанщино под Воскресенском, на Центральной улице в деревне Кострово округа Истра, на улице Шоссейная в деревне Новофрязино округа Щёлково и на Осташковском шоссе в деревне Ульянково округа Мытищи.