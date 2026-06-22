В ремонтируемом ДК в селе Дмитровский Погост приступили к отделке помещений
Капитальный ремонт Коробовского дома культуры проводится в селе Дмитровский Погост округа Шатура. Сейчас рабочие занимаются отделкой помещений. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая готовность капремонта в настоящее время составляет 75%. Работы ведутся по подмосковной госпрограмме за счёт регионального бюджета.
«Строители шпаклюют и красят стены, облицовывают полы плиткой, монтируют ограждения балконов зрительного зала и двери. Ведётся также монтаж систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования и обустройство входных групп», — говорится в сообщении.Завершить все работы по превращению двухэтажного здания ДК в современное культурное пространство планируют в текущем году.