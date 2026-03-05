На дорогах Подмосковья с начала года устранили 8,4 тыс. ям

05 марта 2026, 16:03

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 8 400 дорожных ям ликвидировали в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Такая работа ведётся круглый год как на региональных, так и на муниципальных дорогах.





«С начала 2026 года на региональной сети специалисты Мосавтодора устранили 5 300 дефектов покрытия, а на муниципальной сети дорожники ликвидировали свыше 3 100 ям», — уточнил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.