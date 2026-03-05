Строительная готовность нового корпуса лицея в Бронницах превысила 65%
Корпус, рассчитанный на 100 учеников, пристраивают к городском лицею Бронниц. В настоящее время готовность объекта составляет более 65%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся на улице Льва Толстого. Площадь нового корпуса составляет более четырёх с половиной тысяч квадратных метров.
«Сейчас на объекте возводят простенки, укалывают напольную плитку, монтируют вентилируемый фасад, занимаются электропроводкой, шпатлюют стены и колонны, а также устанавливают ёмкости для сбора ливневых вод», — говорится в сообщении.В здании разместятся универсальнее кабинеты, мастерские и лаборатории, спортзал, библиотечно-информационный центр и столовая.
Корпус должны открыть для учеников 1 сентября текущего года.