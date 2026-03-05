Строительная готовность нового корпуса лицея в Бронницах превысила 65%

05 марта 2026, 14:47

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус, рассчитанный на 100 учеников, пристраивают к городском лицею Бронниц. В настоящее время готовность объекта составляет более 65%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Строительство ведётся на улице Льва Толстого. Площадь нового корпуса составляет более четырёх с половиной тысяч квадратных метров.





«Сейчас на объекте возводят простенки, укалывают напольную плитку, монтируют вентилируемый фасад, занимаются электропроводкой, шпатлюют стены и колонны, а также устанавливают ёмкости для сбора ливневых вод», — говорится в сообщении.