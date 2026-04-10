На дорогах Подмосковья стало меньше аварий

10 апреля 2026, 12:34

Количество ДТП в Московской области за первый квартал текущего года снизилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Уменьшилось также число погибших и раненых на дорогах. Жертвами аварий стали 82 человека, что на 42% меньше, чем в прошлом году. А травмы получили 672 человека — на 11% меньше, чем с января по март 2025 года.





«Снижение количества ДТП и числа жертв является результатом комплексной работы, в которую вошло улучшение дорожной инфраструктуры и усиление контроля за соблюдением правил движения. Кроме того, выросла культура вождения», — отметил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.