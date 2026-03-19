На дорогах Подмосковья стало почти на четверть меньше аварий

19 марта 2026, 10:55

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

В Московской области с начала марта произошло 108 ДТП. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Снизилась также летальность аварий: в этом году за первые две недели марта на дорогах погибли 14 человек: на 39% меньше, чем в прошлом году.





«Уменьшение числа ДТП связано не только с изменением погоды, но и с работой на опережение в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»: установкой дорожных знаков, дополнительной подсветки и прочих элементов, повышающих безопасность движения», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.