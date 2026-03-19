Спасатели провели в четырёх округах Подмосковья тренинги по эвакуации
Занятия по эвакуации в случае пожара и других чрезвычайных происшествий провели работники Мособлпожспаса в четырёх подмосковных округах — Клину, Сергиево-Посадском, Талдомском и Дмитровском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Перед началом эвакуации всех участников тренинга проинструктировали, рассказали о маршрутах движения и порядке действий от сигнала тревоги до выхода из здания.
«Такие мероприятия позволяют объективно оценить уровень защищенности учреждений, закрепить у людей практические навыки и, при необходимости, скорректировать планы безопасности», — отметил начальник территориального управления №4 Мособлпожспаса Алексей Бабенко.Он добавил, что в рамках учений пожарные показали участникам, как пользоваться огнетушителями и защитными масками, а также продемонстрировали работу специальной техники.