Спасатели провели в четырёх округах Подмосковья тренинги по эвакуации

19 марта 2026, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Занятия по эвакуации в случае пожара и других чрезвычайных происшествий провели работники Мособлпожспаса в четырёх подмосковных округах — Клину, Сергиево-Посадском, Талдомском и Дмитровском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Перед началом эвакуации всех участников тренинга проинструктировали, рассказали о маршрутах движения и порядке действий от сигнала тревоги до выхода из здания.





«Такие мероприятия позволяют объективно оценить уровень защищенности учреждений, закрепить у людей практические навыки и, при необходимости, скорректировать планы безопасности», — отметил начальник территориального управления №4 Мособлпожспаса Алексей Бабенко.