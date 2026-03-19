Загруженность дорог в Подмосковье утром 19 марта составила пять баллов
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Московской области сегодня утром насчитали более миллиона машин. Это на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.