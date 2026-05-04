На дорогах Подмосковья установили около 160 искусственных неровностей
Видео: пресс-служба МТДИ МО
156 резинокордовых и асфальтобетонных искусственных неровностей установили на региональных дорогах Московской области специалисты Мосавтодора с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Искусственные неровности служат для принудительного снижения скорости на потенциально аварийных участках: рядом с пешеходными переходами, у образовательных учреждений и пр.
«До конца мая на дорогах планируется установить ещё около 40 искусственных неровностей», — отметил глава подмосковного Минстранса Марат Сибатулин.Больше всего неровностей с начала года смонтировали в Богородском округа — 16 штук. Второе место по этому показателю поделили округа Чехов и Серпухов (по 12 штук), а третье место занял округ Ступино, где появились ещё десять таких конструкций.
Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».