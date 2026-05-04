На дорогах Подмосковья установили около 160 искусственных неровностей

04 мая 2026, 12:23

156 резинокордовых и асфальтобетонных искусственных неровностей установили на региональных дорогах Московской области специалисты Мосавтодора с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Искусственные неровности служат для принудительного снижения скорости на потенциально аварийных участках: рядом с пешеходными переходами, у образовательных учреждений и пр.





«До конца мая на дорогах планируется установить ещё около 40 искусственных неровностей», — отметил глава подмосковного Минстранса Марат Сибатулин.