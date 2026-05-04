Акция по посадке деревьев «Сад Памяти» состоится в Подмосковье 16 мая
В Московской области 16 мая пройдёт ежегодная весенняя Международная эколого-патриотическая акция «Сад Памяти». В регионе посадят новые деревья, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Мероприятие проведут на территории всех 19 подмосковных лесничеств и более чем на 70 участках муниципальных образований.
«В акции примут участие жители Подмосковья, руководство региона, депутаты Мособлдумы, трудовые коллективы, лесничие и волонтёры. На площади свыше 40 гектаров высадят более 90 000 сеянцев сосны и ели, а также порядка 3000 сеянцев деревьев других пород и кустарников», – рассказали в ведомстве.Центральной площадкой мероприятия в этом году станет участок Сходненского участкового лесничества в городском округе Химки. Его координаты: 55.970027, 37.325511. Акция стартует в 11 часов.
Для гостей организуют концерты, развернут полевые кухни, организуют бесплатную перевозку автобусами от железнодорожной станции «Сходня» к месту проведения. Специалисты лесного хозяйства проведут с участниками акции мастер-классы и покажут, как правильно сажать сеянцы с помощью меча Колесова.