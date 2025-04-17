Весеннюю уборку дорог в Ступине завершат до 1 мая

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Весенняя уборка дорог проводится на территории городского округа Ступино, работы выполнены уже на 710 километрах, полностью дороги должны привести в порядок до конца апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения в округе составляет 1104 километра. Более 710 км дорог уже приведено в порядок. (…) Выполнение работ контролируется с помощью автоматизированных систем. До 1 мая работы должны быть завершены», — сказал глава округа Ступино Сергей Мужальских.
Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)
В рамках весенней уборки с дорог убирают смет, моют проезжую часть, тротуары, остановки общественного транспорта, очищают от грязи и пыли барьерные ограждения. Уборку проводят 60 человек из подрядных организаций подрядных организаций «Благодор» и «Ступинское ДРСУ», задействовано 30 единиц техники.
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