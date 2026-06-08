08 июня 2026, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 850 катафотов смонтировали на 14 участках региональных дорог в девяти округах Московской области. Работы провели специалисты Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Светоотражающие элементы установили в наиболее авайрино опасных местах.





«Катафоты расположили на оси дорог в шахматном порядке, чтобы привлечь внимание водителей и предотвратить выезд на встречную полосу на участках за пределами населённых пунктов с опасными поворотами, в том числе там, где произошли ДТП с летальным исходом», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.