На дорогах Подмосковья установят 1,9 тыс. катафотов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах по строительству и ремонту более 600 объектов водоснабжения и водоотведения в регионе в течение трех лет. Чистая вода и эффективные очистные сооружения имеют ключевое значение для Подмосковья.