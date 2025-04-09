На дорогах Подмосковья установят 1,9 тыс. катафотов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около 1,9 тыс. светоотражающих элементов — катафотов — установят на 27 участках региональных дорогах в шестнадцати округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Места установки катафотов были выбраны на основании показателей аварийности и освещённости участков. Наибольший объём работ запланирован в трёх округах: Мытищах, Одинцовском и Орехово-Зуевском: здесь смонтируют в общей сложности около 750 катафотов», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Катафоты также будут установлены в городских округа Щёлково, Богородский, Шаховской, Зарайск, Шатура, Истра, Талдомский, Коломна, Ступино, Наро-Фоминский, Руза, Раменский и Пушкинский. Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Катафоты помогают водителям ориентироваться на проезжей части и избежать выезда на встречную полосу.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
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Лев Каштанов