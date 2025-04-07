В Подмосковье по нацпроекту обновят более 95 участков дорог к медучреждениям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 95 участков региональных дорог, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтируют в Московской области в текущем году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В ходе ремонтного сезона 2025 года специалисты Мосавтодора обновят 250 км покрытия на более чем 95 участках региональных дорогах в 36 округах Московской области, что позволит жителям комфортно доезжать до поликлиник, больниц и других медицинских учреждений», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Например, в Одинцовском округе будет отремонтировано покрытие на дороге, ведущей к реабилитационному центру у посёлка Новый Городок, а Талдоме обновят Октябрьскую улицу, по которой ездят в Центральную районную больницу.
Всего в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Подмосковье отремонтируют свыше 160 региональных дорог к медицинским, образовательным и спортивным учреждениям.
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