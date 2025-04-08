С подмосковных улиц за неделю эвакуировали около 4 тысяч машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Почти четыре тысячи машин, припаркованных с нарушениями правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю было эвакуировано 3 тысячи 969 неправильно припаркованных машин, это на 176 автомобилей меньше, чем неделей ранее», — уточняется в сообщении.Больше всего автомобилей увезли на штрафстоянки в городском округе Красногорск — 414, второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, где эвакуировали 363 машины. На третьем месте округ Химки с 343 эвакуированными автомобилями. А четвёртое и пятое места заняли округа Мытищи и Люберцы, где эвакуировали 332 и 257 автомобилей соответственно.
Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112 или через приложение «112 МО».
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