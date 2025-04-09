Специалисты провели свыше 31,5 тыс. проверок на автобусных маршрутах Подмосковья

На четыре балла из десяти максимальных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 9 апреля, пробки отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и четырёх шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.