Специалисты провели свыше 31,5 тыс. проверок на автобусных маршрутах Подмосковья

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В первом квартале 2025 года административно-пассажирская инспекция Московской области провела более 31,5 тысяч проверок автобусных маршрутов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ходе профилактических мероприятий инспекторы обнаружили более пяти тысяч пассажиров и свыше двух тысяч четырёхсот водителей, которые нарушали правила оплаты проезда в общественном транспорте. Все нарушители были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере, установленном соответствующей статьёй КоАП МО.
Такие проверки помогают предотвратить финансовые нарушения при оплате проезда и повысить качество и безопасность пассажирских перевозок в регионе.
В ведомстве отметили, что проезд в автобусах возможен только по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка». Оплата наличными не предусмотрена.
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Такие проверки помогают предотвратить финансовые нарушения при оплате проезда и повысить качество и безопасность пассажирских перевозок в регионе.
В ведомстве отметили, что проезд в автобусах возможен только по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка». Оплата наличными не предусмотрена.
Пассажиров и водителей призывают строго соблюдать финансовую дисциплину в общественном транспорте, чтобы обеспечить комфорт и безопасность поездок на автобусах Московской области.
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Дайана Хусинова