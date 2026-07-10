В Подмосковье обсудили подготовку общественных наблюдателей к сентябрьским выборам

10 июля 2026, 16:26

оригинал Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

Для Подмосковья в преддверии Единого дня голосования важно сохранить высокие стандарты подготовки общественных наблюдателей. Об этом заявила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения Татьяна Дмитриева, сообщили в пресс-службе региональной организации





В палате состоялось экспертное обсуждение аналитического доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы». Доклад был посвящён актуальным вопросам развития избирательной системы, общественного наблюдения, обеспечению открытости, законности и доверия к избирательному процессу.

«Для Московской области особенно важно сохранить высокие стандарты подготовки общественных наблюдателей, оперативно реагировать на любые информационные вызовы, продолжать конструктивное взаимодействие с избирательными комиссиями, экспертным сообществом и институтами гражданского общества. Профессиональное независимое и объективное общественное наблюдение остаётся одним из главных факторов укрепления доверия граждан к итогам выборов», – подчеркнула Дмитриева.

Т. Дмитриева (Фото: пресс-служба Общественной палаты МО)