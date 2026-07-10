В Подмосковье обсудили подготовку общественных наблюдателей к сентябрьским выборам
Для Подмосковья в преддверии Единого дня голосования важно сохранить высокие стандарты подготовки общественных наблюдателей. Об этом заявила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения Татьяна Дмитриева, сообщили в пресс-службе региональной организации
В палате состоялось экспертное обсуждение аналитического доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы». Доклад был посвящён актуальным вопросам развития избирательной системы, общественного наблюдения, обеспечению открытости, законности и доверия к избирательному процессу.
«Для Московской области особенно важно сохранить высокие стандарты подготовки общественных наблюдателей, оперативно реагировать на любые информационные вызовы, продолжать конструктивное взаимодействие с избирательными комиссиями, экспертным сообществом и институтами гражданского общества. Профессиональное независимое и объективное общественное наблюдение остаётся одним из главных факторов укрепления доверия граждан к итогам выборов», – подчеркнула Дмитриева.
Во встрече участвовали члены регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, представители экспертного сообщества, общественных организаций и профильных комиссий Общественной палаты. Они обсудили вопросы подготовки общественных наблюдателей, совершенствования механизмов общественного контроля, противодействия распространению недостоверной информации.
Эксперты подчеркнули, что содержащиеся в докладе рекомендации будут учтены в дальнейшей работе Штаба общественного наблюдения региона.
С 18 по 20 сентября в Московской области пройдут выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Запланированы также муниципальные избирательные кампании.