В шести округах Подмосковья отремонтировали светофоры

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Светофоры на региональных дорогах отремонтировали специалисты Мосавтодора в шести округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дородной инфраструктуры.
«Светофоры были отремонтированы, в частности, на Лихачёвском шоссе в долгопрудненском микрорайоне Гранитный, в Октябрьском переулке и на Центральной улице в Щёлкове, на улице М.К. Тихонравова в Королёве, на улице Дзержинского в Ивантеевке и на улице Мира в Мытищах», — говорится в сообщении.Кроме того, ремонт светофоров провели на дороге в деревне Золотилово Сергиево-Посадского округа и на улице 8 Марта в деревне Клишева Раменского округа.
В областном Минтрансе отметили, что проверка состояния дорожной сети в Подмосковье проводится ежедневно.
Читайте также:
В Подмосковье за ночь очистили от снега и льда около 10 тыс. км дорог
На переездах МЖД стало меньше аварий
Капремонт моста через реку Москву в деревне Поречье завершат в сентябре
Лев Каштанов