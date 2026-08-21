На дорогах Сергиево-Посадского округа за неделю устранили более 900 ям
Свыше 900 ям ликвидировали за неделю на региональных дорогах Сергиево-Посадского округа специалисты Мосавстодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели как в самом Сергиевом Посаде, так и в малых населённых пунктах и на подъездах к ним.
«В черте города ямы заделали на Ярославском и Московском шоссе и на Клементьевской улице в микрорайоне Семхоз», — говорится в сообщении.Кроме того, ямы убрали на Западном объезде Сергиева Посада, на улице Слободка в посёлке Богородское, у села Мишутино, у деревни Арханово, у посёлка Реммаш, в селе Константиново и в деревнях Торгашино, Фалисово, Дьяконово, Козицино и Топорково.
Проверка дорог на наличие ям проводится ежедневно. В среднем в день в округе исправляют около 130 таких дефектов.