На дорогах Сергиево-Посадского округа за неделю устранили более 900 ям

21 августа 2026, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 900 ям ликвидировали за неделю на региональных дорогах Сергиево-Посадского округа специалисты Мосавстодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы провели как в самом Сергиевом Посаде, так и в малых населённых пунктах и на подъездах к ним.





«В черте города ямы заделали на Ярославском и Московском шоссе и на Клементьевской улице в микрорайоне Семхоз», — говорится в сообщении.