Подмосковные роллеры завоевали 19 медалей на чемпионате России

21 августа 2026, 16:32

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены Московской области завоевали 19 медалей на чемпионате и первенстве России по роллер спорту в дисциплинах спидскейтинга. Соревнования прошли с 15 по 19 августа на лыжероллерной трассе спортшколы «Чайка» в Самарской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.