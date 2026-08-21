Подмосковные роллеры завоевали 19 медалей на чемпионате России
Спортсмены Московской области завоевали 19 медалей на чемпионате и первенстве России по роллер спорту в дисциплинах спидскейтинга. Соревнования прошли с 15 по 19 августа на лыжероллерной трассе спортшколы «Чайка» в Самарской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.
Главной героиней чемпионата стала Виктория Ручейкова, которая пять раз поднялась на высшую ступень пьедестала. Она выиграла спринты на 100, 500 и 1000 метров, гонку на очки на 10 тыс. метров и марафон на 42,195 км. На дистанции 100 метров спортсменка установила рекорд России среди женщин — 11,256 секунды. Кроме того, она обновила национальный рекорд на дистанции 1000 метров и выполнила норматив мастера спорта по новым требованиям.
Федор Павлов победил в спринте на 500 метров и установил рекорд России. Еще три медали спортсмен принес команде в спринте на 100 метров, гонке на очки на 5000 метров, спринте на 1000 метров и марафоне.
Маргарита Ручейкова выиграла гонку на очки на 5000 метров, завоевала серебро в спринтах на 100 и 500 метров, а также бронзу на дистанции 1000 метров и в марафоне. Полина Жаткина стала лучшей в спринте на 1000 метров с рекордом России и взяла серебро на дистанции 100 метров. Спортсменка также выполнила норматив мастера спорта.
Алиса Филатова завоевала бронзу чемпионата России в спринте на 100 метров и подтвердила звание мастера спорта. Яна Артемова стала третьей в спринте на 1000 метров на первенстве России. Успешно выступили и юные подмосковные роллеры в неофициальном «Первенстве Федерации по роллер спорту».
Никита Пуртов выиграл четыре золотые медали, Иван Пуртов — три золотые и одну серебряную, Степан Родиков — три золотые и одну серебряную. Жанна Ахмедова завоевала бронзу, а Даниил Пуртов — серебряную и бронзовую медали.
Турнир стал первым официальным стартом после объединения Федерации роллер спорта с Федерацией скейтбординга России. Соревнования прошли в рамках реализации целей государственной программы «Спорт России».
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